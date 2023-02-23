Представители ЕС, США и Британии планируют обсудить возможное уклонение от санкций.

В Европейском Союзе заинтересовались значительным ростом торговли со странами, соседствующими с Россией.

Об этом заявил недавно назначенный уполномоченный ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в комментарии Financial Times.

"Мы наблюдаем резкое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычные всплески торговле с третьими странами, особенно с теми, что находятся в непосредственной близости к России", – сказал он.

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По словам О'Салливана, дело дошло до расследования изменений в торговых потоках. Теперь представители ЕС и партнеров, в частности США и Великобритании, намерены поделиться информацией о возможном уклонении от санкций на встрече 23 февраля. Это объясняется тем, что они стремятся усилить контроль.

В отчете Европейского банка реконструкции и развития указывается, что соседние с Россией страны, особенно такие как Кыргызстан и Армения, после начала российской агрессии против Украины значительно увеличили импорт товаров. По мнению аналитиков, это указывает на то, что они взяли на себя роль торговых посредников для России.

Как Россия обходит санкции, чтобы получать товары

Ранее стало известно, что Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов несмотря на введенные санкции. В поставках микрочипов на российский рынок в обход западных санкций подозревается и немецкая компания Smart Impex. Фирмы-посредники для поставки микрочипов были созданы в Турции и Гонконге.

Недавно китайскую компанию уличили в поставках в Россию оборудование для ракет

Bloomberg писал, что официальные лица в Европе обеспокоены неожиданным всплеском экспорта бытовой техники, которую РФ может покупать через третьи страны для последующего использование микрочипов из стиральных машин и холодильников в военной технике.

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