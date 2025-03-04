Европа vs США: от кого Украина получила больше помощи с начала полносмаштабной войны

Отмечается, что Вашингтон переоценивает свой вклад.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину самый большой объем помощи поступил от США. Однако общая помощь европейских стран превышает суммы от Вашингтона.

Издание The Times пишет, что по данным Кильского института, США выделили Украине самую большую сумму двусторонней помощи с начала войны - 114 миллиардов евро, когда Великобритания выделила 14 миллиардов евро. Однако в совокупности европейские страны постоянно выделяют Украине больше помощи, чем США.

С тех пор как западные страны согласились отправить танки в Украину в начале 2023 года Великобритания предоставила 14 танков Challenger 2. Польша предоставила 354 танка, а Нидерланды - 104.

Видео дня

В свою очередь США предоставили 76 танков, по крайней мере 31 из них - 68-тонный танк M1 Abrams, один из самых современных в мире.

Где США действительно внесли свой вклад, так это в полевых орудиях - поставили 201 гаубицу - и реактивных системах залпового огня, предоставив Украине 39.

Для противодействия российским беспилотникам и ракетным атакам партнеры поставили Украине несколько типов систем противовоздушной обороны. Германия предоставила 27, включая системы Iris-T, а США - 17, в частности, ракетный комплекс Patriot.

Полезные ископаемые Украины в обмен на помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на помощь Украине якобы 350 миллиардов долларов.

По данным межведомственной наблюдательной группы, после полномасштабного вторжения России в Украину Конгресс США выделил Киеву около 183 миллиардов долларов. При этом в Пентагоне сообщили, что направили Украине военную помощь в размере 65,9 миллиарда долларов, а еще 3,9 миллиарда долларов остались неиспользованными. В то же время около 58 миллиардов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине потрачено в США на развитие оборонной промышленности.

Вас также могут заинтересовать новости: