В то же время глава разведки говорит, что эта ситуация не будет для нас катастрофической.

С середины мая в Украине ожидается достаточно тяжелая ситуация, на фронте в том числе.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в интервью ВВС, говоря о прогнозах.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.

По его словам, это касается и фронта в том числе.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - отметил Буданов.

На уточняющий вопрос, будет ли это касаться также внутриполитической ситуации ответил: "Речь обо всем".

Относительно предыдущих достаточно позитивных прогнозов, в частности, что "ВСУ скоро будут в Крыму", глава разведки сказал, что никогда не жалел об озвученном.

"Я никогда не жалею о прошлом. Вообще о любом. То, что иногда ситуация резко кардинально меняется - в конце концов, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения в Крым зашли".

По словам Буданова, это прогнозы реального времени и "если что-то поворачивается немножко иначе - извините, это вносит свои коррективы".

Он также отметил, что не реагирует на пессимистические прогнозы Запада, в частности, что Украина может проиграть в войне уже в этом году. На вопрос, имеют ли смысл вообще такие пессимистические настроения, отреагировал: "Послушайте, если мы с вами говорим о сценариях, которые разрабатываются, которые могут быть - так в любом случае есть, скажем так, положительные для одной из сторон и отрицательные для второй из сторон сценарии. Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Да, если говорить, что все будет идти плохо - ну, вполне понятно, что и результат будет плохой. Однако, если пойдут изменения к лучшему - а основания полагать, что так будет, все еще есть".

Признавая проблемы на фронте он подчеркнул, что эти проблемы не сегодня появились, и не месяц назад, и даже не три месяца назад.

"Это системная проблема, с которой мы столкнулись. И вместе с тем надо помнить, что Украина все еще существует", - отметил Буданов.

Операции ГУР против России

Как сообщал УНИАН, ГУР МО Украины совместно с другими силами обороны постоянно проводит операции по ликвидации сил врага как на оккупированных территориях Украины, так и на территории страны-агрессора.

Одна из последних громких операций - уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Так, 19 апреля Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские защитники впервые за время войны уничтожили российский бомбардировщик во время выполнения им боевого задания - тогда РФ в очередной раз атаковала украинские города ракетами.

Буданов рассказал, что самолет караулили около недели. По его словам, борт поразили на расстоянии 308 км. Он был поражен из советского ЗРК С-200.

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