Машина разбита, жизни волонтеров ничего не угрожает.

На Херсонщине российские захватнические войска продолжают террор против мирных жителей. Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Так, российская авиация обстреливает населенные пункты. "Вражеский террор продолжается - происходят сбросы управляемых авиабомб в количестве от 4 - до 6 на один поселок. Это чрезвычайно разрушительная сила, которая просто не оставляет жилых помещений", - рассказала Гуменюк.

Продолжается эвакуация людей из этих населенных пунктов, сегодня войска РФ обстреляли эвакуационный автобус. "Попали FPV дроном. Двое волонтеров, которые помогали людям эвакуироваться, получили контузии, но их жизни ничего не угрожает. Машина разбита", - рассказала Гуменюк.

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Ранее руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 31 октября во время эвакуации из Одрадокаменки россияне направили дрон-камикадзе в автомобиль, которым вывозили людей. "Двое волонтеров БФ "Наследие" получили контузию. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщил он.

Атаки на Херсонщину: последние новости

Как сообщал УНИАН, 31 октября российская армия утром обстреляла Херсон, в результате удара загорелись машины, в одной из них заживо сгорел человек.

В Херсонской городской военной администрации сообщали, что днем захватчики массированно ударили по Центральному району города.

В результате обстрела есть разрушение складских помещений и повреждение автомобилей. 34-летний мужчина получил осколочные травмы ног.

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