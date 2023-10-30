Также стало известно, что из-за ударов оккупантов несколько населенных пунктов находятся без света.

На Херсонщине российская армия нанесла удар по кладбищу, есть погибший и пострадавший. Об этом сообщил в Телеграм-канале начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне обстреляли кладбище в Киндийке. Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель – ранен", - подчеркнул чиновник.

По его данным, в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Сейчас ему оказывают соответствующую медицинскую помощь.

Видео дня

Кроме того, по словам чиновника ранее из-за российского обстрела - атаки на объект критической инфраструктуры - город Берислав остался без электроснабжения. Также свет исчез в Новобериславе, Томарино и Шляховом. Глава ОВА отмечает, что повреждения - значительные. Пока неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить свет.

Обстрелы Херсона - что известно

Это не первый случай, когда российские оккупанты попали по кладбищу. 11 октября россияне с дрона атаковали кладбище в Херсоне, попав в ритуальный транспорт. Несколько человек получили ранения.

Также сегодня, 30 октября, российская армия нанесла удар по пассажирскому автобусу в Херсоне. Известно о семи раненых - двух мужчинах и пяти женщинах. По данным местных чиновников, 36-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, 69-летняя жительница города госпитализирована в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: