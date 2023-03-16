Зэк-наемник признался, что в России украинского лидера пытаются выдать совсем за другого человека.

Пленный зэк-"вагнеровец" Руслан Мезенцев удивил экспертным знанием биографии лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Оккупант признался, что на самом деле Бандера был совсем не тем, каким его пытаются показать российские пропагандисты.

Мезенцев попал в плен к бойцам 2-го штурмбата 3 ОШБр под Бахмутом, а во время общения с воинами удивил правдивыми знаниями о Степане Бандере. Как признался оккупант, после начала войны в 2014 году он понял, что пропаганда намеренно делает из Бандеры врага и предателя, поэтому решил самостоятельно изучить его биографию и политический путь.

"Степан Бандера был руководителем освободительного движения Украины. Он боролся за ее независимость. От польской оккупации, немецкой, советской. Он был грамотным, образованным человеком. Он организовал ОУН. Он сделал очень большой вклад, чтобы Украина стала независимой", - констатировал Мезенцев.

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Оккупант добавил, что читал воспоминания друзей о Бандере, а также осведомлен о репрессиях и убийстве украинского лидера.

"Я понял, что Бандера - вовсе не тот человек, которым его пытаются выдать в России. Это не головорез и зверюга. Это вполне признанный человек, не лишенный творческих дарований, владевший иностранными языками... Я сопоставлял, анализировал и пришел к выводу, что этот человек достоин уважения", - сказал "вагнеровец".

Бандера в российской пропаганде

Российские пропагандисты годами "лепили" из Бандеры убийцу, маргинала, предателя и крупнейшего русофоба в мире. По этому принципу россиянам вбивали в голову то, что в Украине живут последователи идей Бандеры - "бандеровцы". Напуганные страшилками россияне составляли целые легенды об украинцах-"бандеровцах".

Поток российских фейков о Бандере не останавливается. Летом в РФ заявили, что имеют "документы" по переименованию улиц в Варшаве, в частности на часть Бандеры. Впоследствии в Польше заявили, что это фейк.

Впоследствии в МИД России заявили, что Елизавета II билась в терробороне Британии против Бандеры и Шухевича.

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