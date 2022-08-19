Пророссийский активист также распространял контент о якобы депортации украинцев из Польши.

В Польше опровергли очередную ложь России и отметили, что "документы" по переименованию улиц в Варшаве – фейк.

"МИД Польши сообщает, что письма, которые распространяют от их имени и имени украинского МИД, – это подделка. Речь идет о "документе", в котором Украина якобы "просит Польшу назвать улицу в Варшаве в честь Степана Бандеры, мотивируя это тем, что там расположено посольство рф", - говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

По данным оборонного ведомства, фейковую информацию распространил в Telegram пророссийский активист. Как отметили в польском МИДе, он также распространял контент о якобы депортации украинцев из Польши.

Напомним, также россияне распространяют фейк о масштабной провокации Украины на Запорожской АЭС.

Так, коллаборационисты - "руководители" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "власть Украины готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, а Киев намеренно пытается попасть в хранилище ядерных отходов на ЗАЭС, чтобы спровоцировать взрыв "грязной бомбы".

Вас также могут заинтересовать новости: