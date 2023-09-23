Задача Украины в войне - продержаться на день дольше врага.

Украина не рада перспективе вести войну на истощение против России, но другого выбора нет. Задача Украины состоит в том, чтобы продержаться "на один день дольше" врага.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в который раз напомнив, что любой "мир с Путиным" без однозначного проигрыша России будет означать лишь ожидание нового раунда войны.

"Счастлив ли украинский народ от перспективы длительной войны на истощение? Точно нет. Мы идем по этому пути только потому, что сегодня нет другого пути. Именно поэтому наша задача – продержаться на один день дольше противника. И мы это сделаем. Потому что, в отличие от России, мы не имеем выбора", – подчеркнул он.

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Подоляк также отметил, что на появление "белого лебедя" (то есть на неожиданную случайность, которая резко улучшит ситуацию для Украины) можно разве что надеяться. Но свои расчеты Украина основывает "исключительно на трезвых оценках и учитывая худшие сценарии".

Перспектива переговоров с Россией - последние новости

Как писал УНИАН, на днях президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией на переговорах. Это заявление он сделал во время недели Генеральной Ассамблеи ООН.

Также мы рассказывали, что официальные лица Великобритании провели тайные дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля. Журналисты выяснили, что периодические тайные встречи происходили в течение последних 18 месяцев.

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