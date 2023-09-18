Запад не планирует урезать помощь Украине, но сложно сказать, как долго она продлится.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил, что долгая война с РФ - опасна для Киева.

По его словам, во многом Украина полагается на западную помощь. Растягивание боевых действий истощает как внутренний ресурс, так и внешний. Тогда как Россия больше ориентирована "сама на себя", заявил Буданов в интервью The Economist.

"Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя. Таким образом, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных партнеров", - заявил глава ГУР.

При этом Буданов акцентировал, нет предпосылок считать, что Запад может прекратить или урезать помощь Украине. У него есть понимания о соответствующих реалиях: "Склады в западных странах не совсем пусты".

Однако сложно сказать, как долго партнеры смогут давать Украине дополнительные ресурсы, отметил Буданов.

ВСУ могут разорвать сухопутный коридор РФ в Крым

Ранее в интервью The Economist Буданов также заявил, что разрыв сухопутного коридора между РФ и временно оккупированным Крымом - выполнимая операция для ВСУ до начала этой зимы. Глава ГУР обратил внимание, что оборона оккупантов уже частично пробита на Запорожском направлении. Россия может потерять "сухопутный коридор" с Крымом в последующие недели, намекнул Буданова.

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