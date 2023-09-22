Дипломаты признаются, что подобные кулуарные переговоры являются нормальной практикой.

Официальные лица Великобритании провели тайные дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля. Поднимались вопросы, так или иначе касающиеся войны в Украине, пишет британское издание inews.

Журналисты выяснили, что периодические тайные встречи происходили в течение последних 18 месяцев в таких местах, как Вена и Нью-Йорк. Встречи были организованы для обсуждения вопросов Как безопасности самой Великобритании, так и в целом международной безопасности.

В частности на этих встречах поднимали вопрос дефицита зерна и ядерной безопасности. При этом утверждается, что Великобритания ни разу не пыталась вступить в мирные переговоры по поиску дипломатического прекращения войны в Украине, заявил изданию высокопоставленный британский дипломат, участвовавший в некоторых встречах.

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"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы ни в коем случае не делим части страны и не заключаем мирных соглашений от имени кого-либо, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", – отметил он.

Представитель британского МИД подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами были лишь в тех ситуациях, когда это считалось "абсолютно необходимым". Он подчеркнул, что эти переговоры не были попыткой договориться о прекращении войны в Украине.

Бывший офицер разведки, который сейчас работает с правительством Великобритании отметил, что вторжение в Украину является "одной из немногих тем", где британское правительство имеет "четкую стратегическую позицию", которую разделяют НАТО и другие союзники. Поэтому было бы "очень странно", если бы британским дипломатам дали указание вести переговоры о прекращении конфликта, сказали они.

Бывший сотрудник британского МИД заявил журналистам, что подобная "кулуарная дипломатия" считается "очень хорошей практикой", ведь позволяет держать диалог открытым ради уменьшения рисков.

"Я бы больше волновался, если бы они (тайные встречи) не происходили", – признался бывший дипломат.

Тайные переговоры с Россией

Как писал УНИАН, недавно стало известно про тайные переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша с российским МИД. В этих переговорах России предлагают "золотые условия" в обмен на разблокирование поставок украинского зерна.

В июле мы также рассказывали о скандале в США, где также стало известно про тайные переговоры ряда американских чиновников с представителями России. На тех встречах среди прочего поднимался вопрос прекращения войны в Украине.

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