Раиси заявил, что Иран готов быть посредником.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией на переговорах. Соответствующее заявление он сделал во время встречи в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Newsweek.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться остановки боевых действий между Российской Федерацией и Украиной", - сказал он.

При этом Раиси осудил США за поддержку Украины в военной и экономической сферах. По его мнению, вместо этого США должны "способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру".

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Ранее сообщалось, что в конце июня кремлевский диктатор Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана и заручился его поддержкой. Кроме того, Иран поставляет в Россию оружие, используемое оккупантами против Украины.

Байден призвал защитить Украину

Напомним, как писал УНИАН, президент США Джо Байден на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН акцентировал внимание на необходимости дальнейшей поддержки Украины.

В своей речи президент США призвал лидеров противостоять "открытой агрессии" России и предупредил об ужасных последствиях, если они этого не сделают: "Россия верит, что мир устанет и позволит ей жестоко обращаться с Украиной без последствий. Но я спрашиваю вас следующее: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы успокоить агрессора, может ли какое-либо государство-член чувствовать себя уверенно, что оно защищено? Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость какой-либо нации безопасной?".

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