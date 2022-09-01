Уже заметно, что у оккупантов есть нехватка личного состава, а также они реже стали применять крылатые и баллистические ракеты.

Российская армия через 4-6 месяцев исчерпает свои запасы оружия.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире FREEДОМ.

"Если вы не учитываете все факторы и возможные риски - то вы проиграете. У российской армии наблюдаются большие проблемы с планированием и воплощением военных операций. Путин и высшее военное руководство РФ просчитались - они не ожидали такого сопротивления от Украины. Сейчас мы приходим к тому, что Россия использует тактику "огневого вала", а их боеприпасы иссякают очень быстро", - сказал эксперт.

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Мусиенко отметил, что интенсивность войны такова, что боеприпасы армии оккупантов будут иссякать быстро. И это даже с учетом того факта, что Россия получила от СССР немалое по количеству наследство вооружения.

"Ресурсы РФ небезграничны, восстанавливать милитарный потенциал из-за санкционного давления сложно. По разным оценкам, при такой интенсивности войны Россия исчерпает свои боеприпасы через 4-6 месяцев. Это максимальный их потолок. Тем более, уже заметно, что у оккупантов есть нехватка личного состава, а также они реже стали применять крылатые и баллистические ракеты. У них дефицит оружия", - добавил эксперт.

Ранее The Insider сообщили, что к концу года у рашистов закончатся снаряды и бронетехника.

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