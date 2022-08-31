Производство артиллерии и боеприпасов находится в плачевном состоянии.

Россия, начав 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину, обрекла себя не только на огромные потери в живой силе. Также страна-агрессор стремительно теряет вооружение и военную технику. Из-за этого уже к концу этого года в РФ закончатся снаряды для артиллерии и бронетехника.

Об этом сообщает The Insider.

Так, в РФ остались советские снаряды, которыми она до сих пор пользуется. Однако у таких снарядов есть "срок годности", с этой проблемой российская армия столкнулась еще в 2002 году. Тогда военные ощутили дефицит снарядов основных калибров.

Відео дня:

"Разумеется, это не значит, что весь советский артиллерийский арсенал стоит списывать со счетов. Например, твердотопливные снаряды для реактивных систем залпового огня гораздо менее чувствительны к длительному хранению, нежели снаряды для нарезных артиллерийских орудий, основная масса которых, как минимум, давно нуждалась в ремонте. Кроме того, этот арсенал был основательно подъеден не только двумя чеченскими войнами и скоротечной грузинской кампанией, но и военной кампанией в Украине в 2014–2015 годах и, вероятно, даже в большей степени - кампанией в Сирии", сообщает издание.

Производство снарядов в РФ было небольшим, процесс пытались ускорить, но это стоило немалых денег. Однако из-за полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потратила почти все, что сумела накопить. Как сообщает издание, с 24 февраля РФ израсходовала не менее 7 миллионов снарядов, и это без учета тех боеприпасов, которые были уничтожены в результате ударов ВСУ по складам оккупантам.

"Другими словами, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - отметили журналисты.

Помимо этого, в РФ есть другая проблема. Она заключается в том, что у нарезных артиллерийских орудий и танковых пушек оккупантов изнашиваются стволы.

"И даже если предположить, что российские солдаты не пренебрегают процедурами технического обслуживания стволов и других орудийных механизмов, а у России есть пусть и неизвестное, но вовсе не бесконечное их количество в запасе (особенно на орудиях с баз хранения), до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности. Получается, что ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе", - добавили в издании.

Производство артиллерии и боеприпасов находится в плачевном состоянии. Заводы РФ зависят от комплектующих из других стран. Как известно, санкции против страны-агрессора лишили ее возможности закупать такие комплектующие, а так называемое "импортозамещение" оккупанты полностью провалили.

"Таким образом, будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства", - добавили в издании.

Также в РФ наблюдаются проблемы с высокоточным оружием, авиацией и бронетехникой. У оккупантов уже наблюдается дефицит дальнобойных ракет, что страна-агрессор пытается маскировать использованием дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

Что касается танков, то к концу 2022 года большая часть всей бронетехники РФ, если ее не уничтожат, должна будет уйти на ремонт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что потери России в Украине сильно подскочили, очень близко новая "красная линия".

Вас также могут заинтересовать новости: