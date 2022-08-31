Россия, начав 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину, обрекла себя не только на огромные потери в живой силе. Также страна-агрессор стремительно теряет вооружение и военную технику. Из-за этого уже к концу этого года в РФ закончатся снаряды для артиллерии и бронетехника.
Об этом сообщает The Insider.
Так, в РФ остались советские снаряды, которыми она до сих пор пользуется. Однако у таких снарядов есть "срок годности", с этой проблемой российская армия столкнулась еще в 2002 году. Тогда военные ощутили дефицит снарядов основных калибров.
"Разумеется, это не значит, что весь советский артиллерийский арсенал стоит списывать со счетов. Например, твердотопливные снаряды для реактивных систем залпового огня гораздо менее чувствительны к длительному хранению, нежели снаряды для нарезных артиллерийских орудий, основная масса которых, как минимум, давно нуждалась в ремонте. Кроме того, этот арсенал был основательно подъеден не только двумя чеченскими войнами и скоротечной грузинской кампанией, но и военной кампанией в Украине в 2014–2015 годах и, вероятно, даже в большей степени - кампанией в Сирии", сообщает издание.
Производство снарядов в РФ было небольшим, процесс пытались ускорить, но это стоило немалых денег. Однако из-за полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потратила почти все, что сумела накопить. Как сообщает издание, с 24 февраля РФ израсходовала не менее 7 миллионов снарядов, и это без учета тех боеприпасов, которые были уничтожены в результате ударов ВСУ по складам оккупантам.
"Другими словами, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - отметили журналисты.
Помимо этого, в РФ есть другая проблема. Она заключается в том, что у нарезных артиллерийских орудий и танковых пушек оккупантов изнашиваются стволы.
"И даже если предположить, что российские солдаты не пренебрегают процедурами технического обслуживания стволов и других орудийных механизмов, а у России есть пусть и неизвестное, но вовсе не бесконечное их количество в запасе (особенно на орудиях с баз хранения), до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности. Получается, что ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе", - добавили в издании.
Производство артиллерии и боеприпасов находится в плачевном состоянии. Заводы РФ зависят от комплектующих из других стран. Как известно, санкции против страны-агрессора лишили ее возможности закупать такие комплектующие, а так называемое "импортозамещение" оккупанты полностью провалили.
"Таким образом, будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства", - добавили в издании.
Также в РФ наблюдаются проблемы с высокоточным оружием, авиацией и бронетехникой. У оккупантов уже наблюдается дефицит дальнобойных ракет, что страна-агрессор пытается маскировать использованием дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.
Что касается танков, то к концу 2022 года большая часть всей бронетехники РФ, если ее не уничтожат, должна будет уйти на ремонт.
Ранее УНИАН уже сообщал, что потери России в Украине сильно подскочили, очень близко новая "красная линия".