Населенные пункты, освобожденные от противников, возвращают к жизни, отметили в Офисе президента.

В деоккупированных Лимане и Святогорске Донецкой области восстановили электроснабжение.

Освобожденные от оккупантов города возвращают к жизни, об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

"Лиман, Святогорск уже со светом. В других населенных пунктах продолжают работать ремонтные бригады", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы осложняются из-за заминирования.

Видео дня

В ОП напомнили, что в Донецкой области работают пункты бесплатной выдачи дров населению.

Ситуация в Донецкой области - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 12 сентября украинские военные освободили Святогорск, а в начале октября - город Лиман Донецкой области.

В конце октября стало известно, что к освобожденным городам подвели электричество.

Стоит отметить, что российские захватчики много раз обстреливали неоккупированные части Донецкой области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в начале декабря рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в регионе погибли 1 тыс. 251 гражданский, а еще 2 тыс. 715 мирных людей пострадали.

Украинские власти призвали людей эвакуироваться из региона.

Вас также могут заинтересовать новости: