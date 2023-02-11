Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о планах врага осуществить атаку на западные области.

Враг бредит атакой на западные области Украины, чтобы перерезать пути снабжения военной помощи нашей стране от Запада. Как пояснил в интервью "Обозревателю" военный эксперт Владислав Селезнев, РФ может это сделать двумя путями - осуществив ракетный обстрел и попытавшись высадить воздушный десант.

Он отметил, что в Беларуси после "учений" остались воздушное группировки российской армии, но РФ уже имеет очень печальный опыт проведения подобных операций. Вспомним хотя бы попытку высадки российского десанта на аэродром Гостомеля. Тогда он был разгромно уничтожен.

"Думаю, что в этот раз произойдет то же самое, потому что и украинские Силы обороны, и украинская ПВО готовы к такому варианту развития ситуации. Не думаю, что даже если путинская армия решит реализовать этот план, он будет успешным", — заявил Селезнев.

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Бои за "Гостомель"

24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили российский десант, который пытался захватить аэродром "Гостомель". Тогда десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме.

В этих боях русские оккупанты почти полностью уничтожили крупнейший в мире АН-225 "Мрия", стоявший в ангаре. Бои за аэродром "Гостомель" шли до 27 февраля.

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