Украина продолжает готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ не начнет договариваться о мире, то лихие 90-е будут казаться сытыми и спокойными.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах государства", - отметил президент.

По его словам, Россия концентрирует там значительное количество военных и техники.

"И эта активность доказывает, что примененных против России санкций мало. Будет больше. Если руководство России не начнет реально искать мир, реально договариваться о мире, то они заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет. Так называемые лихие 90-е будут казаться сытыми и спокойными", - сказал он.

Напомним, Зеленский создал делегацию для переговоров с РФ по договору о гарантиях безопасности. Делегацию возглавил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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