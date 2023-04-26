После болезни президента Эрдогана политики поделились призывом "скорейшего выздоровления".

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которому стало плохо в прямом эфире, по предварительной информации, произошел инфаркт миокарда, сообщает турецкое издание AVAZTÜRK.

Ранее президенту Турции стало плохо во время прямого эфира, где он отвечал на вопросы журналистов в рамках предвыборной кампании. После инцидента Эрдоган отменил поездку в рамках предвыборной кампании по городам Турции.

Жену президента Эрдогана и членов семьи попросили приехать в больницу. Сам Эрдоган сделал заявление в своем аккаунте в социальной сети относительно болезни, от которой он пострадал. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что сегодня он будет отдыхать дома по совету врачей из-за его болезни.

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В своем заявлении президент Эрдоган использовал следующие слова.

"Я хотел бы поблагодарить каждого представителя моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за небольшие неудобства, которые я испытал во время трансляции из-за моей загруженной работы. Сегодня буду отдыхать дома по совету наших врачей. С Божьего разрешения, мы продолжим нашу программу с завтрашнего дня. Мы будем продолжать работать, чтобы привести наш любимый народ к целям Века Турции", - написал он.

С другой стороны, после болезни президента Эрдогана политики поделились призывом "скорейшего выздоровления".

Болезнь Эрдогана - детали

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире во время интервью. политик прервать съемку. Эрдоган должен был появиться в вечернем эфире Ulke TV и Kanal 7. Однако график президента был настолько плотным, что эфир сместили на полтора часа. Однако посреди вопроса съемку прервали.

Через 10 минут эфир возобновили, Эрдоган извинился и объяснил, что ему стало плохо - обострились проблемы с желудком. После этого Эрдоган ответил на еще несколько вопросов и эфир завершился.