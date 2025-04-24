По словам военного, такие объекты врагом максимально прикрыты с воздуха.

Силы обороны Украины во время удара по российскому заводу по производству дронов в Елабужском районе Республики Татарстан, "подловили" удачный момент и смогли попасть по пункту конечной сборки. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он уточнил, что если ракетное производство рассредоточено: на одной локации производятся двигатели, на другой - корпуса, на третьей - сборка и т.д., то производство беспилотников организовано по другому принципу.

"Беспилотники - с помощью и при поддержке иранских партнеров в РФ сумели выстроить линию специалистов и объектов, где удается делать закрытый цикл "шахедов". От первых запчастей до финальной компоновки и выпуска готового продукта все происходит в пределах одного завода, даже нескольких цехов. Удар, который произошел, был по пункту конечной сборки. То есть по месту, откуда дроны уже идут к пусковым установкам и запускаются", - пояснил военный.

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Он отметил, что в РФ еще несколько таких заводов, а сборка таких БПЛА, как "Молния", "Приманка" и т.д., достаточно проста. Их задача - наносить удары по населенным пунктам, но еще больше - истощать ПВО. Противник их использует различными способами - в комплексных ударах и "ковровых" атаках, которые уже наблюдались в украинских городах.

"Уже подсчитано, что эффективность таких ударов где-то 10-15%. То есть, представляем, какие это были бы огромные разрушения, если бы хотя бы 50% беспилотников достигли своих целей. Это очень серьезная угроза", - сказал Тимочко.

Военный добавил, что по заводу в РФ была осуществлена атака с применением экспериментальных средств поражения, которые смогли залететь на такое расстояние от границы и обойти ПВО противника.

Он пояснил, что такие объекты враг пытается максимально прикрывать с воздуха, изолировать от украинской наземной разведки и как можно быстрее вывозить за пределы предприятия готовую продукцию.

"Вот подловить момент, когда они их грузят на платформы, на автотранспорт для того, чтобы вывозить - дает результат. Тогда происходит масштабная детонация", - подчеркнул Тимочко.

Удар по российскому производству дронов

Как писал УНИАН, 23 апреля ВСУ поразили производство ударных БпЛА в России. Отмечалось, что производственная мощность завода около 300 различных единиц в сутки, он расположен в Елабугском районе Республики Татарстан (РФ), на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины. Сообщалось о повреждении цеха финальной сборки БпЛА.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечал, что во время удара было поражено производство не самих "Шахедов" или их российских аналогов "Гераней", а китайских БпЛА "Подсолнух-200".

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