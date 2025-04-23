По словам эксперта, по предприятию, скорее всего, ударили пять дронов.

Дроны нанесли удары по заводу в особой экономической зоне "Елабуга" в Татарстане (РФ), где производятся беспилотники типа Shahed. Последствия удара по предприятию будут понятны в течение нескольких дней. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Radio NV.

"Достигнутые результаты нам пока неизвестны. То, что показывают в местных пабликах, то это просто пролеты. Понятно, что там было пять или шесть дронов, и один из них был сбит, это подтверждено, а пять, судя по всему, долетели. Будем надеяться, что на этих дронах установлены те системы наведения, которые мы уже неоднократно видели в использовании, которые достаточно точно поражают тогда, когда надо", - заявил он.

Он также отметил, что последствия удара по предприятию будут понятны в течение нескольких дней.

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"Было сообщение, что эти дроны несли на себе по 250 кг взрывчатки. Это будет достаточно серьезное поражение, если все пять пришли. Если там даже сто килограммовые бомбы, но пришли туда, куда надо, то я думаю, что это предприятие получило значительный ущерб. Несколько дней - и это будет понятно", - сказал Криволап.

По словам Криволапа, есть два основных центра, где производят или частично собирают БпЛА, - это завод "Купол" в Ижевске и завод в Елабуге.

"Примерно, 40% производит "Елабуга", и 60% - "Купол"... До этого удара они производили около 85-90 дронов в сутки. Это соответствует тому количеству дронов, которые были в последнее время. За последние две-три недели количество "шахедов", которые они использовали для ударов, уменьшилось. Возможно, они их накапливают. Но стратегия тех ребят, которые уничтожают такие предприятия, абсолютно логична, - надо уничтожать не тогда, когда "шахед" находится в воздухе, а там, где он производится", - пояснил эксперт.

Поражение завода, где изготавливают "шахеды" - что известно

Как сообщал УНИАН, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение завода по производству ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие).

По данным Генштаба, производственная мощность предприятия - около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины. Подтверждено попадание и взрывы в районе цели.

В Генштабе заявили, что в настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА, но результаты поражения уточняются.

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