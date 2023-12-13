Сейчас россияне тестируют способность украинской противовоздушной обороны, которая защищает Киев.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, что массированное применение баллистики для атак по Киеву, учитывая рекордное количество одновременного применения дронов в конце ноября, означает подготовку российскими оккупантами масштабированного комплексного удара по столице Украины.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что сейчас россияне тестируют способность украинской противовоздушной обороны, которая защищает Киев.

"На мой взгляд, они готовят более масштабируемый комплексный удар, с применением самой разнообразной ракетной техники и "шахедов", и баллистики, и крылатых ракет", - акцентировал Черник.

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Отличие баллистики от крылатых ракет в том, что все крылатые ракеты имеют дозвуковую скорость в пределах до 1000 км., могут менять свою траекторию и бить на очень большие расстояния до 5 000 км.

"В чем разница и особенность оперативно-тактических ракетных комплексов, то что мы называем классической баллистикой, это выбросил и забыл. То есть, ракета полетела и она находит свою цель. Это, как правило, от 200 км до 500 км, так называемый, ближний радиус действия. Здесь есть момент в скорости. Скажем 9К723 "Искандер", их мощная серьезная ракета с боевой частью до 500 км, это в пределах 9000 тыс. км/ч", - отметил Черник.

Россияне перевели в режим баллистики комплекс С-300 и С-400.

"Некоторые комплектации ракет имеют скорость также до 9000 тыс. км/ч, но ограничены в дальности до 200 км. Здесь момент труден в части скорости засечения цели. Если ракета находится в воздухе всего лишь одну-две минуты, то это сложно все вычислить. Тем не менее ЗРК Patriot, имеющие скорость 1700-1800 м/с сумели справиться с этой задачей. Не имею ни малейшего сомнения, что россияне планируют масштабированный удар. Вопрос, преодолеют ли показатели первого дня в декабре прошлого года в 120 ракет. А на общее прошлогоднее количество декабря в 236 ракет, надеюсь вообще не выйдут", - добавил Черник.

Готовясь к мощному комплексному удару по столице, россияне наращивают применение баллистики, чтобы их аппаратура радиотехнической разведки вычислила все комплексы украинской противовоздушной обороны.

"Надо понимать, что такое зенитно-ракетно противоборство. Одна ракета с их стороны полетела к нам и тут же начинает работать вся наша радиолокация. Все происходит в радиоэфире с невероятным количеством частот. То есть, противник выпустил 10 ракет и вся наша сеть (ПВО –УНИАН) заработала, при чем интегрирована. Не только стратегические комплексы такие как Patriot, SAMP/T, а все вокруг - IRIS-T, NASAMS, другие. Вся сеть, все локаторы сразу заработали. А здесь существует радиотехническая разведка и если комплексы заработали, то они выпустили, грубо говоря, луч. Итак со стороны противника аппаратура все вычисляет. Они нас действительно изучают, чтобы найти щелочки в противовоздушной обороне и потенциально нанести массированный комплексный удар", - пояснил Черник.

В российскую стратегию подготовки массированного комбинированного удара также входит применение несколько недель назад 75-ти вражеских "шахедов", большинство из которых летело в сторону Киева.

"По несколько ракет, которые они запускают, это все та же стратегия. Они изучают сеть. Не имею ни малейшего сомнения, что комплексное применение всех этих средств (со стороны врага –УНИАН) будет в обязательном порядке. Самое комплексное - вместе "шахеды", баллистика и крылатые ракеты", - подчеркнул Черник.

Что касается запасов баллистики в РФ, то согласно открытым источникам, на вооружении врага сотни пусковых установок и тысячи ракет.

"Если говорить С-300, то имеют вне 400 пусковых установок, в открытых источниках утверждают, что в них таких ракет есть от 5 до 7 тысяч. Конечно, есть вопрос в каком они состоянии находятся. С-400 они декларируют, что изготовили 560 пусковых установок, это очень много. "Искандеров" немножко сложнее сказать количество, они декларируют, что есть от 40 до 50 пусковых установок, но понимаем, что на одной пусковой установке две ракеты. Как правило, в режиме баллистики они не работают, потому что предполагается, что одна ракета - это постановка радиоэлектронной борьбы, чтобы другую - вторую ракету, не смогли увидеть. К сожалению, противник начал накопление "Искандеров", в том числе", - резюмировал Черник.

Атаки РФ на Киев - детали

13 декабря ночью Киев получил массированный ракетный удар. Украинская противовоздушная оборона сбила все десять вражеских целей, которые атаковали столицу. По информации Генштаба ВСУ страна-агрессор нанесла удар по Киеву, применив 10 ракет С-400 и "Искандер".

11 декабря российские оккупанты нанесли удар по Киевщине, применив 8 баллистических ракетами. 25 ноября ночью российские оккупанты запустили по Украине 75 "шахедов", 74 из них сбили украинские защитники. Основным направлением вражеского удара стал Киев.

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