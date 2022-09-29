По его словам, слабое место РФ - финансы и экономика, которая уже захлебывается.

Россия не сможет воевать годами, как опасаются некоторые эксперты.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Да, действительно запасов у них много. Но эти запасы... они уходят в прошлое. Даже сейчас мы наблюдаем эшелоны военной техники в Ростове. На нем грузовики, снятые с хранения. Там КрАЗы, которые ставились на хранения еще Советским Союзом", - отметил он.

По словам Жданова, Россия планируют мобилизировать 1,2 миллиона человек. Призванные на войну россияне не сопротивляются, несмотря на то, что их селят в ужасных условиях - оставляют спать в спортзалах на матрацах времен СССР.

"Ресурсы и запасы есть... Да, техника старая. Они будут пытаться ее заводить. Заведется один танк из десяти - значит у них будет 2-3 тысячи танков... Но будет ли длиться эта война 2-3 года? Я думаю, что нет", - отметил он.

Эксперт объяснил, что слабое место РФ - финансы и экономика, которая уже захлебывается.

"У них уже нечем их (мобилизованных - УНИАН) одевать и оснащать. Сейчас мобилизованные будут звонить домой и просить, чтобы им купили носки, нижнее белье, средства гигиены, аптечки... Представляете, какой сейчас будет дефицит?" - Добавил Жданов.

Он утверждает, что из-за массовой мобилизации в некоторых населенных пунктах уже ощущается нехватка мужчин. Это приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в РФ.

Мобилизация в России: последние новости

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян без подготовки отправляют в подразделения на линии соприкосновения.

28 сентября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами старых и офисного планктона".

29 сентября в Госдуме РФ заявили, что россиянам, которые состоят на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны.

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