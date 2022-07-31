Александр Коваленко считает, что российские оккупанты могут успеть убирать все улики, указывающие на спланированность взрыва в колонии.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, почему важно попасть на место военного преступления в Еленовке в наиболее сжатые сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Эксперт не исключает вероятности того, что представителей ООН и украинского омбудсмена допустят к месту военного преступления, но основная проблема заключается в том, когда это будет разрешено.

"Именно когда они это сделают. Потому что сейчас российские оккупанты убирают доказательства, которые могут указывать на спланированность этого взрыва, этого террористического акта. Существует версия, что этот взрыв был внутренний. То есть, взрывное устройство было заложено именно в колонии, именно в помещении и он имел внутренний характер", - сказал Коваленко.

Он добавил, что такая версия о внутреннем взрыве существует потому, что те кто имел возможность увидеть именно российские видео, сделанные российскими пропагандистами кадры, слышали что иногда звучат фразы "там не снимайте".

По мнению военного эксперта, это вызывает много вопросов.

"Где там? Почему не снимайте? Потому что там именно был эпицентр взрыва? И любой эксперт по взрывам он поймет, что именно там размещалось взрывное устройство и это будут доказательства того, что взрыв был внутренний. А не то, что это был какой-то прилет какой-то эфемерной М 142 HIMARS", - отметил Коваленко.

Относительно участия в совершении этого преступления наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) военный эксперт сказал: "Вагнеровцы действительно не стопроцентно подконтрольны Министерству обороны РФ, они - филиал ФСБ. Это такой силовой блок именно ФСБ, который эта структура использовала в Сирии, в Ливии и других странах. Я не исключаю, что значительное количество преступлений, которое было совершено в этой колонии, они совершались по их инициативе".

Военный эксперт считает, если готовится такая акция с уничтожением объекта, с убийством военнопленных, невозможно это сделать исключительно по какой-то внутренней инициативе.

"По моему мнению, все же министерство обороны РФ, так или иначе, на том или ином уровне младшего, среднего или высшего офицерского командного состава, они были в курсе того, что должно происходить в ближайшем времени в Еленовке",- добавил Коваленко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставки оружия.

По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца Евгения Пригожина.

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