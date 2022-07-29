Представители Красного Креста хотят попасть в Оленевку, чтобы прежде всего, чтобы оказать помощь раненым украинцам.

Представители Международного комитета Красного Креста намерены попасть в колонию в Еленовке, где в результате совершенного россиянами теракта погибли украинские военнопленные.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко.

"Мы знаем об этой трагедии в колонии в Оленевке. Мы видели фотографии. Но наших представителей на тот момент там не было, а также не было независимых представителей, от которых мы бы могли получить информацию... Мы попросили соответствующие структуры в Донецке, чтобы мы смогли туда попасть как можно быстрее", - сказал представитель организации.

Власенко отметил, что представители Красного Креста хотят попасть в Оленевку, чтобы прежде всего, чтобы оказать помощь раненым украинским гражданам, которых там удерживают, а также эвакуировать их, если будет возможность.

"И конечно же для того, чтобы получить максимальное количество информации (в частности, о погибших - ред.), которую в дальнейшем мы передадим родственникам пленных", - заявил он.

Напомним, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".

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