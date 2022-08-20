Как отмечает эксперт, достаточно мощно украинские силы работают по огневым точкам противника.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, как ВСУ удается эффективно обороняться на Донецком и харьковском направлениях.

Как он отметил в эфире ТСН, защитники Украины героически и мощно нанесли удар по российским силам под Марьинкой Донецкой области и фактически оттеснили их оттуда и вернули свои занимаемые позиции. Это произошло за предыдущие дни.

"Там, где российские силы достаточно мощно наступали, использовали артиллерию, уничтожали все живое, все же они не смогли достичь преимущество и были отвергнуты", - рассказал Мусиенко.

Что касается направления по Амвросиевке, там есть ряд факторов: укрепленные позиции ВСУ, наращивается огневая поддержка, русские войска вынуждены сейчас находиться на "растяжке" - на Юге и Востоке страны. Кроме того, достаточно мощно украинские силы работают по огневым точкам противника.

"Это проигранная битва для российских войск. Это еще не проигранная война, но проигранная битва для русских войск. Все задачи, которые они ставили, - до конца лета захватить Донецкую и Луганские области, провести подготовку к "референдуму" - это сейчас невыполнимые планы ", - прокомментировал военный эксперт ситуацию.

Кроме того, по словам Мусиенко, также важную роль играет деморализация среди российских военных.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

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