Пока Украине не поступило оружие, враг, пользуясь резервами, будет проводить активные ударные штурмовые действия.

Следующие два месяца будут очень сложными на фронте. Российские оккупанты будут использовать это время, пока не поступила помощь от западных партнеров. Об этом сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Противник понимает, что у него есть окно возможностей, и это окно возможностей, ориентировочно - до двух месяцев", - сказал он, комментируя действия противника, пока Украина не получила помощь от Запада.

По его словам, враг готовился для того, чтобы наносить удары по территории Украины.

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"Наши международные партнеры очень долго медлили с предоставлением военной помощи. Именно в связи с этим, противник за последние четыре месяца имел на ряде направлений тактические успехи на поле боя. Соответственно, сейчас, благодаря судьбе, Богу, нашим дипломатам, наконец мы получили этот пакет военной помощи. Нужно время, чтобы он доехал до передовой. Сейчас уже частично боеприпасы заходят, другие номенклатурные позиции. Но максимальная их концентрация будет, ориентировочно, через полтора-два месяца. Противник это понимает, и на всех направлениях, пользуясь резервами и теми войсками, которые удалось подготовить, будет проводить активные ударные штурмовые действия. Поэтому, объективно, к большому сожалению, ближайшие два месяца будут на фронте достаточно сложными", - отметил Федоренко.

Также он считает, что оккупанты и в дальнейшем будут наносить удары беспилотниками и ракетами по городам и гражданскому населению.

"Потому что враг понимает, что количество ПВО и боеприпасов к ним и адекватное противодействие приобретет свой пик где-то через месяц-полтора. Именно поэтому они сейчас будут пользоваться возможностью нанести максимальное поражение. Даст ли это противнику в полной мере реализовать свои замыслы? По моему убеждению, нет. Силы обороны достаточно мощно и плодотворно работают", - сказал военный.

Военная помощь для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце апреля США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 1 миллиард долларов. Киев получит ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и многое другое.

Кроме того на днях в США официально подтвердили, что выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Туда войдут ракеты для ЗРК Patriot и Stinger, Bradley и MRAP, системы Javelin и прочее.

В то же время Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи.

В ближайшее время Италия утвердит новый пакет военной помощи Украине.

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