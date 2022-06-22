Напомним, украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытесняя российские войска.

С каждым днем события на фронте возле временно оккупированного россиянами Херсона становятся все интереснее.

О том, что происходит на херсонском направлении, рассказал австрийский военный аналитик Том Купер в колонке на medium.com.

По его информации, на данный момент украинские защитники пытаются вывести последних россиян из Хрещеновки и Золотой Балки.

Кроме того, как отметил эксперт, ВСУ вышли на северную сторону Снигиревки и пытаются выбить россиян из их укреплений в Новопетровке.

"После зачистки Киселевки в последние два дня украинцы дошли до Клапаи (в 7−8 км от Херсона) и отбили контратаку россиян на Александровке, удержали Станислав и рвутся на Широкую Балку. Тем временем 49-я САА понесла достаточно потерь, чтобы отвести большую часть 10-го армейского корпуса из северной Херсонской области ближе к городу по западному/правому берегу Днепра", – отметил Купер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытесняя российские войска со второго и третьего рубежей обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: