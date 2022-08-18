По словам военного эксперта, для того, чтобы легализовать результаты референдумов и сами референдумы, Путину нужно перемирие.

Президенту РФ Владимиру Путину нужно перемирие в войне в Украине и на это могут повлиять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, которые прибыли во Львов на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

По его словам, Путину нужно перемирие в войне, чтобы провести "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях для их присоединения к составу РФ.

"Дело в том, что для того, чтобы легализовать результаты референдумов и сами референдумах, Путину нужно перемирие. Нельзя в условиях активных боевых действий проводить референдум. Он даже не сможет объяснить это российскому обществу. Почему так? Потому что идет война и кто же голосовал, если все в окопах, если все воюют? Кто-то прячется, кто-то в эвакуации. Ему нужно перемирие", - пояснил эксперт.

По словам Жданова, визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину может способствовать тому, что референдумы могут быть проведены 11 сентября, если Зеленский не отстоит позицию Украины, а именно то, что должен быть достигнут военный разгром на поле боя, а затем на основании этих успехов Украина может формировать свою позицию для переговоров.

"Кстати, он ее (позицию – Ред.) сформулировал и она у нас пока что сегодня четкая и понятная для всего общества и для всего международного сообщества – что надо возвращать территорию Украины пока что военным путем к границам 1991 года. Поэтому в связи с этим, скорее всего, в России тоже это понимают и референдум может быть перенесен на более поздний срок", - сказал Жданов.

Он добавил, что продолжающаяся война влияет на сроки проведения этих референдумов.

Как сообщал УНИАН, Жданов предположил, что во время трехсторонней встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш будут склонять президента Владимира Зеленского к мирным переговорам с Путиным о прекращении войны.

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