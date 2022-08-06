Официальные лица предупреждают о возмездии, если Анкара поможет Москве уклониться от санкций после того, как Эрдоган и Путин договорились о расширении сотрудничества.

Западные столицы все больше встревожены углубляющимся экономическим сотрудничеством между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, предупреждая о растущем риске того, что государство-член НАТО может быть подвергнуто карательным мерам возмездия, если оно поможет России избежать санкций.

Шесть западных официальных лиц заявили Financial Times, что они обеспокоены обещанием, данным в пятницу лидерами Турции и России, расширить свое сотрудничество в области торговли и энергетики после четырехчасовой встречи в Сочи.

Один чиновник ЕС сказал, что блок из 27 членов "все более и более внимательно" следит за турецко-российским сотрудничеством, выражая обеспокоенность тем, что Турция "все больше" становится платформой для торговли с Россией.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что он ударит по странам, которые помогают России уклоняться от санкций, "вторичными санкциями", направленными на нарушения, выходящие за рамки правовой юрисдикции США, однако ЕС делает это более сдержанно.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в июне встретился с турецкими официальными лицами и стамбульскими банкирами, чтобы предупредить их, чтобы они не становились проводником незаконных российских денег.

Один высокопоставленный западный чиновник предположил, что страны могут призвать свои компании и банки уйти из Турции, если Эрдоган выполнит обязательства, которые он изложил в пятницу, — весьма необычная угроза в адрес другого государства-члена НАТО, которая может нанести ущерб экономике страны стоимостью 800 миллиардов долларов. если иностранные фирмы согласились подчиниться.

Напомним, Эрдоган и Путин встретились вчера, 5 августа. По сообщению россиян, президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

После переговоров первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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