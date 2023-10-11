Эксперт напомнил, что Авдевское направление - это одно из немногих, где наши воины держат оборону с 2014 года.

Российские войска пытаются идти вперед и штурмовать позиции Сил обороны Украины на Авдеевском направлении. Насколько тяжелая обстановка там сейчас рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Три батальона - это бригада, это большие силы и это серьезная попытка прорыва. Следовало ожидать, ведь в день накануне противник провел мощную артподготовку. На этом направлении давно такого не было и это такой основной признак о том, что сейчас полезут орки", - сказал он в эфире.

Эксперт напомнил, что Авдевское направление - это одно из немногих, где наши воины держат оборону с 2014 года.

"Там мощные инженерные сооружения, хорошая оборона. И именно из-за этого раньше продвинуться противнику не удавалось. Донецк, Авдеевка, Марьинка - это такое второе направление удара противника в его контрнаступательной операции, целью которой является окружить нашу луганскую и донецкую группировку сил. Вот получается - одно направление удара Авдеевка и Марьинка, а с севера - с Лиманского направления также попытки наступления осуществляются", - рассказал Лакийчук.

Он отметил, что у противника не так много сил, чтобы сконцентрировать удары на нескольких направлениях.

"Мы наступаем на юге, ему надо там концентрировать резервы для того, чтобы отбить, ну хотя бы купировать наше наступления, то же самое происходит на Бахмутском направлении. А тут ему надо при том всем еще наступать и на Лиманско-Купянском направлении, и на Авдеевском направлении. Поэтому силы сконцентрировать на нескольких участках возможных достаточно сложно, ну преимущество сплошь и рядом где-то два к одному, а это недостаточно для такого серьезного оперативного наступления", - добавил аналитик.

Ситуация на Авдеевском направлении

Русские оккупанты серьезно активизировались в районе Авдеевки Донецкой области-враг бьет как по позициям Сил обороны, так и по самому городу. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения такой активности врага там еще не было.

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