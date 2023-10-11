Бои продолжаются уже вторые сутки и не прекращались даже ночью.

Российские оккупанты серьезно активизировались в районе Авдеевки Донецкой области – враг бьет как по позициям Сил обороны, так и по самому городу. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения такой активности врага там еще не было.

"Не было такого количества техники, которую россияне использовали в своих действиях. Не было одновременно такого количества личного состава. Три батальона – это около 2 000 человек. Одновременно сразу на старте ушло около 50 единиц бронированной техники, в течение суток ее было еще больше", – пояснил он свое заявление в эфире телеканала FREEДОМ.

Глава ГВА подчеркнул, что бои продолжаются уже вторые сутки и не прекращались даже ночью. Фиксировались точечные прилеты в старую и центральную части города.

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"Утром началось все снова – около 20 массированных обстрелов по городу, россияне применяли ракеты. Действительно, очень горячо, очень напряженно. Но ни одна позиция не потеряна. Все атаки отбиты. Ситуация достаточно напряженная, но контролируемая", – добавил Барабаш.

По его словам, новые атаки оккупационных войск РФ на Авдеевку – это заранее спланированная операция для окружения города. Еще несколько дней назад было видно, что "что-то намечается", поскольку со стороны врага фиксировалось накопление военной техники.

"Наши Вооруженные силы это видели, готовились. Примерно понимали направление, по которому оккупанты будут вести штурмовые действия", – отметил он.

Бои за Авдеевку

Во вторник, 10 октября, российские оккупационные войска начали массированное наступление на Авдеевку. Враг задействовал там тысячи солдат и впервые применил более полусотни единиц техники.

В Генштабе сообщали, что россияне задействовали до трех батальонов войск. Наступление оккупанты вели при поддержке танков и бронированных машин.

Известно, что в результате российских обстрелов Авдеевки погиб человек. Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщал, что жертвой удара со стороны РФ стала женщина 1938 года рождения.

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