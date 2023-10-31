Россияне снизили количество обстрелов, но на это мог повлиять погодный фактор.

Россияне в последние дни снизили количество ударов в районе Авдеевки, но битва за город не закончилась.

Как рассказал в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Алексей Мельник, ситуация на этом участке фронта довольно критическая, а снижение интенсивности обстрелов может быть связано с погодным фактором.

"Ситуация довольно критическая, но сейчас делать как пессимистичные, так и оптимистичные выводы, видимо, преждевременно", – признал эксперт, добавив, что делает выводы на основе тех данных о текущей ситуации, которые есть в открытом доступе.

Видео дня

Мельник отметил, если оценивать интенсивность вражеских авиационных ударов, то в большой степени на них могут влиять погодные условия. Ведь обычно осенью в лучшем случае треть дней являются неблагоприятными для полетов авиации.

"Следовательно, это может быть не единственной, но одной из причин", – пояснил эксперт, комментируя снижение количества ударов.

Авдеевка - последние новости с "горячего" направления

По данным украинских военных, а также иностранных военных аналитиков, россияне бросают на "мясные штурмы" Авдеевки отряды пехоты без поддержки артиллерии и тяжелой техники и без снаряжения. В частности, ВСУ удается за считанные дни уничтожать их личный состав на 40-70%. Речь идет о штурмовых подразделениях "Шторм-Z", которые состоят преимущественно из штрафников и заключенных.

В то же время, с 10 октября на Авдеевском направлении украинским военным удалось сбить уже шесть российских самолетов. В частности, 29 октября ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-35.

Вас также могут заинтересовать новости: