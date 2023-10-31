ВСУ сообщали, что ликвидировали стратегический объект системы ПВО РФ 30 октября, но не уточнили детали.

Российские СМИ раскрыли еще одну потерю РФ во временно оккупированном Крыму в рамках атаки, о которой накануне упомянуло Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ

Ранее украинские военные говорили, что в ночь на 30 октября ликвидировали важный стратегический объект ПВО РФ в районе военной базы в Оленевке, но не уточнили, о какой цели речь. Как утверждает ASTRA, в тот день в районе 6 утра был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "С-300".

По данным источников издания, ракетная атака была совершена в районе села Молочное Сакского района. Там РФ разместила комплекс ПВО, подтверждает росСМИ.

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"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Крыму 30 августа

В ночь на 30 августа росСМИ заявили, что Вооруженные силы Украины ударили ракетами по базе ПВО РФ в Оленевке (временно оккупированный Крым). Отмечалось, что в рамках удара ранения получили 17 оккупантов. Утром данные об атаке подтвердили ВСУ. Там заявили, что успешно атаковали важный объект ПВО РФ на западном побережье полуострова.

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