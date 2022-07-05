Россия сможет восполнять потери в танках, артиллерии, авиации и других машинах еще 1-2 месяца.

Текущие запасы техники РФ — это "ахиллесова пята" оккупационной армии. Россия сможет восполнять потери в танках, авиации и артиллерии еще в течение одного или двух месяцев.

Таким мнением поделился офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в свежем интервью.

"Они реально теряют возможность снабжать армию именно техникой. Те танки, артиллерия, которые у них хранились, — они смогут вытащить 10−15%. Это немало, это, скажем, 300−500 танков. То есть, в перспективе 1−2 месяцев у них будет возможность пополнять армию техникой. И удары по противнику надо наносить, именно выкашивая его технику — это его ахиллесова пята", — заявил Рустамзаде.

По словам эксперта, возможности России тают с каждым днем. На эту уязвимость нужно давить украинской армии, пока враг не сможет компенсировать свои потери в артиллерии, РСЗО и авиации.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили более десяти тысяч единиц вражеской техники. Сюда входят 1594 танка, 806 артиллерийских систем, 217 самолетов и 187 геликоптеров.

Что касается потерь среди личного состава, то ВСУ ликвидировали 36 350 противников. А по информации от Офиса президента Украины, общее число убитых и раненых солдат РФ достигло 115 тысяч человек.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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