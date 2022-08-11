Они согласились на предложения представителей государства-агрессора РФ и добровольно заняли фейковые административные должности.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры двум новоназначенным "чиновникам ДНР" заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что в марте и июне 2022 года двое жителей с. Зеленый Яр и пгт Талаковка Мариупольского района согласились на предложения представителей государства-агрессора рф и добровольно заняли фейковые должности "главы администрации Володарского района ДНР" и "главы пгт Талаковка администрации Новоазовского района ДНР". В июне 2022 года последний стал "заместителем председателя Красноармейской сельской администрации Донецкой области".

"Первый из подозреваемых, который ранее был заместителем главы Никольской поселковой территориальной общины, получив от врага новую "должность", провел мероприятия по созданию и регистрации подконтрольных "организаций", заключил псевдосоглашение о сотрудничестве с Липецкой областью рф и продолжает принимать другие фиктивные решения, которые вредят государственным интересам Украины.

Второй фигурант предоставил в распоряжение так называемой "полиции "ДНР" помещение местного музея и координирует ее работу по выявлению граждан, приверженных Украине, а также активно агитирует население получать паспорта РФ", - отметили в прокуратуре.

Коллаборантам сообщено о подозрении в добровольном занятии должностей, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

13 июля стало известно, что на Донетчине две сотрудницы полиции перешли на сторону оккупантов и стали предательницами Украины. Подозреваемые добровольно согласились возглавить должности на временно захваченной территории.

Война в Украине и предатели:

13 июля стало известно, что на Донетчине две сотрудницы полиции перешли на сторону оккупантов и стали предательницами Украины. Подозреваемые добровольно согласились возглавить должности на временно захваченной территории.

11 августа Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал разведданные о поставках западного вооружения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: