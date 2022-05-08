Разрушено более 4000 жилых домов

В Киевской области разрушения зафиксированы в двух третях общин.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Мониторинговые группы продолжают работу по фиксированию последствий боевых действий в деоккупированных населенных пунктах Киевщины. Разрушение зафиксировано в 46-ти из 69-ти общин Киевской области (66,7%)", - говорится в сообщении.

В частности, в результате боевых действий в регионе разрушено более 4000 жилых домов (частные и многоэтажные). Кое-где до сих пор нет водоснабжения.

"Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных общинах. Без водоснабжения остаются лишь отдельные жилые дома, в частности, в пгт Гостомель, селе Марьяновка (Полесская община)", - отметили в ОВА.

Как писал УНИАН, во время эксгумации тел в Буче местные власти подсчитали, что российские войска убили каждого пятого жителя, оставшегося в оккупированном городе.

В целом на Киевщине уже обнаружили более 1200 гражданских лиц, которых убили российские оккупанты.

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