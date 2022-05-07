Ядовитое вещество, найденное на Киевщине, передали на утилизацию.

В городе Буча Киевской области оккупанты в одном из домов оставили после себя ядовитое вещество - ртуть.

Радиационный фон колбы, в которой находился яд, был повышен, поэтому есть предположение, что ее привезли с Чернобыльской атомной электростанции, говорится на странице в Facebook "Добровольці Бучі".

По их данным, вещество изъяли и передали на утилизацию.

"...Местный житель Бучи, вернувшись домой, узнал, что там в течение оккупации находились российские оккупанты. Вызвав по оперативной горячей линии саперов..., те нашли лабораторную колбу с непонятным веществом. Проведя исследование, оказалось, что это ядовитое вещество - ртуть", - отмечается в сообщении.

Для чего враги оставили яд в жилище, пока неизвестно.

"...Сосуд имел в себе примерно 400 граммов жидкого металла, когда в стандартном градуснике ртути от 2 до 4 граммов", - подчеркнули в паблике.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром вторглись в Украину.

Враг сначала атаковал военные объекты, а потом и гражданские. Под контролем противника в Киевской области оказались ряд населенных пунктов. Оккупанты также зашли на территорию Чернобыльской АЭС. Впоследствии Киевщину освободили.

2 мая глава полиции региона Андрей Небытов рассказал, что уже найдены более 1 200 гражданских лиц, убитых оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: