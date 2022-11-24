На Бахмутском и Авдеевском направлениях Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий, а на Новопавловском и Запорожском направлениях обороняет захваченные рубежи.

Сегодня российские оккупанты нанесли два авиационных удара и совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

Как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий.

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Оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении, из приграничных районов Белгородской области, противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечье, Липцы, Зеленый, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.

В районе населенного пункта Зеленое враг применил ударный беспилотник.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площанка и Макеевка на Луганщине и Ямполовка и Торецк Донецкой области.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердычи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спорного, Невельского и Каменки", - рассказали в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

"На Криворожском и Херсонском направлениях противник совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Задействовал разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянского Днепропетровской области; Михайловки, Качкаровки, Милового, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки на Херсонщине и самого города Херсон", - сообщили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщали в Генштабе ранее за предыдущие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 78 ракетных и 23 авиаудары. Также российский враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также известно, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали на нашей земле ориентировочно 85720 российских военных. За минувшие сутки эта цифра выросла на 310 человек.

Между тем в Генштабе ВСУ также предупредили, что на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября может быть обострение боевых действий.

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