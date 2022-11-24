Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Сиверском, Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью окружения Бахмута и создания благоприятных условий для дальнейшей оккупации Донецкой области.

На российско-украинской границе с 23 по 28 ноября может быть обострение боевых действий.

"Наиболее сложная, но контролируемая обстановка остается на востоке нашей страны, где в течение недели произошло более 290 боевых столкновений с противником", - сказал он.

По его данным, для достижения своих оккупационных планов враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Сиверском, Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью окружения Бахмута и создания благоприятных условий для дальнейшей оккупации Донецкой области.

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"В то же время противник осуществляет попытки вернуть утраченные позиции на Купянском направлении", - отметил генерал и добавил, что оккупанты, в частности вели штурмовые действия в районах трех населенных пунктов Харьковской области, но успеха не имели.

Кроме того, сообщил Громов, ВСУ удалось заставить противника отказаться от наступательных действий на Лиманском направлении.

"На Бахмутском направлении защитники Украины героически держат оборону занятых позиций и рубежей, сдерживая массированное наступление вражеских войск в районах населенных пунктов Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Озеряновка, Зеленополье, Курдюмовка", - рассказал он.

Он также отметил, что "противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября".

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также подчеркнула, что самая сложная ситуация в течение прошлой недели и сейчас сохраняется на Донецком направлении.

"Российские захватчики ведут там наступательные действия. Наши воины мужественно держат оборону, мужественно отбивают десятки российских атак", - сказала она.

По словам Маляр, на прошлой неделе были дни, когда Вооруженным силам Украины приходилось отражать более сотни атак оккупантов за день.

"После отвода группировки войск с оккупированных территорий Херсонской области на правом берегу реки Днепр враг готовится к обороне вдоль всей линии соприкосновения. В Херсонской области путинская армия укрепляет новые рубежи обороны осуществляет обстрелы населенных пунктов и наших позиций на правом берегу Днепра", - отметила заместитель министра.

Она добавила, что российские войска и российские военизированные формирования в течение недели продолжали выполнять задачу по удержанию захваченных территорий в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях, а также продолжали ведение наступательных действий в Донецкой области.

Война в Украине

24 ноября командование ВСУ экстренно записало видеообращение к беларускому народу.

За минувшие сутки враг потерял 310 бойцов личного состава.

Разведка отметила, что Россия перебрасывает на восток Украины десантников.