В разных областях России объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников.

Этой ночью дроны СБУ и ССО поразили Алексинский химический комбинат в Тульской области, который входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. Об этом УНИАН сообщили источники в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что с 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в 3 часа ночи жители Тульской области начали писать об атаке на химбомбинат, взрывах и движении пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания.

"СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории РФ, которые вовлечены в войну в Украине. Поражение складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, которые являются частью российского ВПК, снижают способности России терроризировать нашу страну", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по России - последние новости

8 ноября стало известно, что дроны Главного управления разведки Министерства обороны долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Ранее сообщалось, что в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море.

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