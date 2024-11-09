На полигоне дислоцируются срочники, там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии.

В сети появились кадры последствий атаки беспилотника по полигону российских оккупационных войск в Ростовской области. Координаты полигона, фото и видео с последствиями удара опубликовал Telegram-канал UAF Geolocate. Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск, это ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта по прямой.

Отмечается, что это произошло еще 3 ноября. На опубликованном видео один из россиян рассказывает, что атака произошла ночью, на видео видно несколько сожженных дотла палаток в результате атаки. При этом, по утверждению россиян, людей во время атаки в палатках якобы не было.

Как отмечают в Defence Express, судя по повреждениям, которые видны на видео, дрон мог быть оснащен боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шариков, которая эффективна для уничтожения в том числе и живой силы.

Сообщается также, что на полигоне дислоцируются срочники, в целом там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии. При этом, по утверждению россиян, людей во время атаки в палатках якобы не было, их вывезли накануне.

Атаки дронов на Россию - последние новости

утром 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые атаковало российскую флотилию в Каспийском море. В результате ударов БпЛА повреждения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан, РФ) - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан".

А минувшей ночью дроны Главного управления разведки Министерства обороны долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод.

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