Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что до сих пор не удается доставить гуманитарный груз в Мариуполь.
Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.
"Остается огромная проблема с Мариуполем. Наш гуманитарный конвой не может попасть из Бердянска в Мариуполь. И те 84 км, которые мы не можем уже четвертые сутки преодолеть, остаются все же перед нами", - сказала она.
Верещук также рассказала, что до сих пор не удается провести эвакуацию всех желающих на Киевщине.
"Не удалось (всех эвакуировать). Иванков и это направление, невозможно сейчас это сделать. Люди очень просят. Мы это знаем. Мы требуем открыть там коридоры. Сегодня Броварское направление тоже плохо работает. В какой-то степени где-то по-немногу, по 10-20 автобусов удается", - отметила Верещук.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- В Мариуполе идут ожесточенные бои. Оккупанты практически стерли город с лица земли. Гуманитарные коридоры не работают.