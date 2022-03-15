По ее словам, остается огромная проблема с Мариуполем.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что до сих пор не удается доставить гуманитарный груз в Мариуполь.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Остается огромная проблема с Мариуполем. Наш гуманитарный конвой не может попасть из Бердянска в Мариуполь. И те 84 км, которые мы не можем уже четвертые сутки преодолеть, остаются все же перед нами", - сказала она.

Верещук также рассказала, что до сих пор не удается провести эвакуацию всех желающих на Киевщине.

"Не удалось (всех эвакуировать). Иванков и это направление, невозможно сейчас это сделать. Люди очень просят. Мы это знаем. Мы требуем открыть там коридоры. Сегодня Броварское направление тоже плохо работает. В какой-то степени где-то по-немногу, по 10-20 автобусов удается", - отметила Верещук.

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