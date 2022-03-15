Коридор работает по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка - Запорожье.

С 9:00 открыт гуманитарный коридор для частных автомобилей с Мариуполя в Запорожье.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"15 марта с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта в направлении: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье", - отметил он.

Кириленко рекомендовал гражданам для личной безопасности удалить мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позже 18:00, а если не успевают к этому времени - найти безопасное место и переночевать в Бердянске или в Токмаке.

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