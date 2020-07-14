Боевики на Донбассе отрыли огонь из ПТРК "Фагот": шестеро военных ранены

Еще один воин был ранен в результате обстрела недалеко от Водяного.

Сегодня на Донбассе боевики вооруженных формирований Российской Федерации при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", шестеро украинских бойцов получили осколочные ранения.

Читайте такжеБоевики на Донбассе до сих пор не отдали обстрелянных во время эвакуации бойцов – СМИКак сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, российские захватчики в очередной раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям украинских военных в подтверждение своего нежелания соблюдать мирные договоренности.

"Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Водяного. В общем с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и оказана помощь врачей", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.

Потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 15:40 боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе из засады обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование (контузию).

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