Бойцы прошли программу подготовки у европейских инструкторов.

Солдаты-добровольцы из Беларуси заступили на службу в ВСУ.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

"Бойцы авиаразведки из полка "Погоня" приступили к службе в Вооруженных силах Украины, в рядах первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что беларусские добровольцы прошли программу подготовки у европейских инструкторов.

Напомним, также по данным мониторингового проекта, РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине с территории Беларуси. Для этого в Беларусь везут ракеты и стягивают на аэродром "Зябровка" ракетные комплексы.

Так, сейчас Россия сосредоточила в "Зябровке" от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3-й РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2-а ЗРПК "Панцирь".

Кроме того, к аэродрому подвезли минимум 15-60 ракет для ЗРК С-300/400. Подтверждено, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 до аэропорта "Гомель", откуда их везут в "Зябровку".

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