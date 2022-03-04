Чехов, которые поедут воевать в Украину против российских оккупантов, не будут наказывать на родине.

Гражданам Чехии, имеющим намерение поехать в Украину воевать против российских оккупантов, не грозит уголовное преследование в их стране.

Об этом в Twitter сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала.

"На встрече с президентом (Милош Земан. - ред.) мы договорились, что людям, которые хотят поехать в Украину и будут воевать на стороне Украины, мы можем гарантировать отсутствие наказания", – отметил он.

Отметим, что за военную службу в вооруженных силах другой страны, согласно действующему законодательству Чехии, гражданам грозит пять лет заключения.

Напомним, что чешский президент Милош Земан долгое время был одним из самых стойких сторонников президентра РФ Владимира Путина, но после вторжения в Украину он назвал Путина сумасшедшим.

Как сообщал УНИАН, 3 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из 16 стран мира едут добровольцы чтобы помочь в войне против российских оккупантов.

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