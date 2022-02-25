Еврочиновники считают, что Путин сходит с ума и "скатывается к деспотическому мышлению".

Решение российского президента начать катастрофическую войну в центре Европы в сочетании с явной странностью его недавних публичных выступлений вызвало на Западе вопросы о психической устойчивости лидера страны с 6 тыс. ядерных боеголовок.

Об этом пишет авторитетное издание Guardian. 69-летний российский президент, чья склонность к замкнутости была усилена мерами предосторожности против коронавируса, кажется все более оторванным от современного мира, предпочитая копаться глубоко в истории и пестовать личное стремление к величию.

Газета приводит в пример слова президента Франции Эммануэля Макрона, который давно знаком с Путиным.

Летом 2017 года Макрон возил Путина по садам Версальского дворца на электрическом гольф-каре, а следующим летом приветствовал его в своей дачной резиденции на побережье Средиземного моря, куда Путин прилетел на вертолете с букетом цветов.

Однако после последних пятичасовых переговоров Макрона с российским лидером в Москве на противоположных концах четырехметрового стола, он сказал журналистам, что "напряжение было ощутимым". По словам Макрона, это был не тот Путин, которого он в последний раз встречал в Елисейском дворце в декабре 2019 года.

Бернар Гетта, член Европарламента, утром после начала военного вторжения в Украину, сказал радио France Inter: "Я думаю, что этот человек теряет чувство реальности, мягко говоря".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он думает, что Путин сошел с ума, Гетта ответил "да".

Гетта не одинок в этом мнении. Милош Земан, президент Чехии и долгое время один из самых стойких сторонников Владимира Путина, после вторжения назвал Путина сумасшедшим.

"Все наши наблюдатели за Россией думают, что он все больше скатывается к деспотическому мышлению", - сказал еще один европейский дипломат.

По оценке Федерации американских ученых, у России 5 977 ядерных боеголовок. И Путин часто упоминает об этом арсенале, в том числе, и когда он говорил о начале военной операции на Донбассе.

Эксперты, опрошенные газетой, говорят, что их беспокоит, что это оружие находится в непосредственной близости от людей, которые могут неправильно интерпретировать действия других.

У президента России есть доступ к "ядерному чемоданчику" с кодом запуска ядерного оружия. Но один человек не может просто взять и нажать кнопку - это можно сделать в присутствии и с согласия министра обороны и начальника штаба вооруженных сил. "Но в случае с Путиным, уже неясно, сможет ли его кто-то сдержать", - отмечает газета.

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