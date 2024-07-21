В район Глубокого переброшены морпехи Тихоокеанского флота.

Российские оккупанты перебросили дополнительные штурмовые группы из морпехов Тихоокеанского флота в район населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области для подготовки к наступлению.

Также проходит перегруппировка и ротация россиян в районе Волчанска, сказал в комментарии для LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он уточнил, что в район Глубокого оккупанты переместили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса.

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Волошин добавил, что в этом районе оккупанты используют дроны для дистанционного минирования местности.

А на территории населенного пункта Муром в РФ было зафиксировано прибытие дополнительной живой силы из состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, чтобы пополнить текущий некомплект личного состава, пояснил Волошин.

В районе Волчанска оккупанты продолжают перегрупировать штурмовые группы из двух мотострелковых бригад и одного полка – это делается для продолжения штурмовых действий, объяснил военный.

Речь идет о 138 отдельной мотострелковой бригаде, 1009 мотострелковом полке 6 армии и 128 отдельной мотострелковой бригаде 44 армейского корпуса. К этому же штурмовой отряд 153 танкового полка 47 танковой дивизии Вооруженных сил РФ был выведен на восстановление – его позиции заняли оккупанты из 128 отдельной мотострелковой бригады 44 корпуса и боевики "Ахмата", сказал Волошин.

Война в Украине: новости

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзникам нужно быть готовыми к затяжной войне в Украине против российских оккупантов, как минимум на десятилетие.

По мнению ветерана войны и военного эксперта Евгения Дикого, страна-агрессор не сможет вести интенсивную войну 10 лет, враг постоянно будет стремиться к "замораживанию" противостояния.

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