Генсек подчеркнул о важности поддерживать Украину, особенно на фоне опасений, что Трамп вернется в Белый дом.

Союзникам НАТО надо быть готовыми к тому, что война в Украине затянется минимум на десятилетия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.

"Главное здесь то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается. А когда мы очень ясно даем понять, что мы здесь надолго, что мы твердо намерены долго помогать Украине, тогда мы создаем условия для решения конфликта, при котором Украина возьмет верх как суверенное независимое государство", - сказал генсек Альянса.

Столтенберг также призвал Европу увеличить ассигнования на военную помощь Украине и напомнил об опасениях, что после победы на выборах в США Дональд Трамп или урежет или вовсе прекратить финансирование Украины.

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Недавно в НАТО объявили, что с сентября 2024 года координацией военной помощи Украине будет заниматься специальное подразделение в немецком городе Висбаден.

"Это обеспечит большую предсказуемость и подотчетность помощи, а также продемонстрирует, что мы твердо намерены и дальше поддерживать Украину", - резюмировал Столтенберг.

Как закончится война с Россией - мнения

Ранее американский генерал Уэсли Кларк заявил, что война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не сможет победить и удерживать временно оккупированные территории.

В то же время Bloomberg пишет, что, вполне вероятно, определенная форма территориальных уступок станет частью договоренного прекращения войны, которую начал Путин, но это должно быть решение Украины.

При этом командующий силами НАТО в Европе генерал армии Кристофер Каволи заявил, что, независимо от того, чем закончится война в Украине, Европа и Соединенные Штаты в течение многих лет будут иметь дело с сильной и злой Россией.

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