Россиянам нужны будут паузы, отметил эксперт.

Россия не сможет вести интенсивную войну 10 лет и будет постоянно стремиться ее "замораживать", считает военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий, комментируя прогноз НАТО, что война в Украине может длиться более 10 лет и периодические заявления Кремля о перемирии.

"Когда мы говорим о 10 годах, речь идет не о войне такой интенсивности, как сегодня, а о намерении россиян на год "заморозить" войну. Это позволит им восстановить силы и потом снова наступать на Украину. Если же что-то пойдет не так, враг может вновь "приморозить" боевые действия. Так он может "играть" в понижение интенсивности, временные перемирия в течение 10 лет, чтобы дожать нас. Именно это в стиле россиян", - сказал он, передает 24 канал.

По мнению Дикого, в РФ поняли, что с первого раза Украину не получится "дожать", и потому, вероятно, разрабатывает такую же стратегию, которую применяли против Чечни:

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"А именно - добить Украину в пределах 5 -10 лет, но для этого россиянам нужны такие паузы в войне".

Война на 10 лет - заявление НАТО

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзникам Альянса надо быть готовыми к тому, что война в Украине затянется минимум на десятилетие:

"Главное здесь то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается".

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