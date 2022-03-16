Президент Украины подчеркнул, что важным является начало деятельности в Украине следственной группы международного уголовного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российских оккупантов должен ждать международный трибунал.

Об этом говорится в видеообращении главы государства.

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет. За все, что они наделали против Украины, против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства", - сообщил он.

Зеленский добавил, что правоохранители, прокуратура Украины уже начали эту работу.

"Важным является начало деятельности в Украине следственной группы международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства. Уже собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства. Чтобы те получили именно юридический ответ - законный и конкретный", - подчеркнул президент.

Вас также могут заинтересовать новости: